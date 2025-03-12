Bakan Uraloğlu’ndan Yeni Tren Hattı Müjdesi

SINCAN’DA İFTAR PROGRAMI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Sincan İlçe Başkanlığı tarafından Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Uraloğlu, başkenti hava yolu ile ülkenin dört bir yanına ve uluslararası merkezlere bağladıklarının altını çizdi. Ayrıca, ilin yüksek hızlı tren hatları ile Eskişehir, İstanbul, Konya, Karaman ve Yozgat’a bağlantı sağladığını ifade etti.

Uraloğlu, yüksek hızlı trenle 97 milyon yolcuyu taşıdıklarını belirterek, “İnşallah Ankara’yı yüksek hızlı trenle İzmir’e bağlayacağız. İki il arasında 14 saat süren seyahati sadece 3 saat 30 dakikaya indireceğiz.” açıklamasını yaptı.

İLETİŞİM HİZMETLERİNE VURGU

Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Şanlıurfa’ya kadar olan otoyol projelerine de dikkat çekti. Uraloğlu, “İletişim anlamında da birçok hizmet yaptık. Ben biliyorum, daha talepler var. Onları il başkanlığımızla, milletvekillerimizle beraber organize ediyoruz, yapmaya devam edeceğiz.” dedi. Bakanlık olarak Sincan’a en iyi şekilde hizmet etme çabası içinde olacaklarını belirten Uraloğlu, Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde Sincan’a, Ankara’ya ve Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.