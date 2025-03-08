Bakan Yerlikaya’dan Sokak Hayvanları Açıklaması

BAKAN YERLİKAYA’NIN AÇIKLAMALARI

Bakan Yerlikaya’nın konuşmasında, Konya’daki üzücü olaydan bahsederek benzer durumların diğer şehirlerde de yaşandığını belirtiyor. “Müfettiş gönderdik” diyerek, belirlenen kurallara uyulup uyulmadığını denetlemek amacıyla buralara gözlemci atandığını vurguluyor. Sokak hayvanlarının yeterince toplanmadığını ifade eden Bakan, bu görevi gerektiği gibi gerçekleştiremeyenler bulunduğunu aktarıyor. Konya’ya gönderilen müfettişlerin, bu hayvanların toplanıp toplanmadığını araştıracağını dile getiriyor.

SOKAK HAYVANLARINA DUYULAN SEVGİ

Kendisi de evinde 3 kedisi olduğunu sözlerine ekleyerek, “Biz de hayvanları seviyoruz” diyor ve sahip oldukları hayvanların herkes gibi çipli olduğunu ifade ediyor. Sokak hayvanlarına ilişkin yasaların etkin bir şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekiyor. Can güvenliği toplantılarında, Konya’ya yönelik müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Belediyelerin sorumluluğundaki sokak hayvanlarını toplama görevini yerine getirmesi gerektiğini belirtiyor ve bunun başarılı bir şekilde yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

YASAL UYGULAMALAR VE SÖZ VERİLEN HIZLI ÇALIŞMALAR

Bakan, “31 Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra 50 farklı şehirde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gereken yasal uygulamaları gerçekleştireceğiz” şeklinde bir taahhütte bulunuyor. Sokak hayvanlarına yönelik insani ve vicdani bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurguluyor. İçişleri Bakanı olarak bütün il ve ilçe belediyelerine gereken sürecin sonuna kadar uygulanacağını belirtiyor ve “Hukuki olarak gerekli adımları atacağım” diyerek, çocukların bir daha kaybedilmeyecekleri konusunda kararlı olduğunu ifade ediyor.