Bakan Yerlikaya Duyurdu: 4-6 Haziran Kısıtlama

KURBAN BAYRAMI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Kurban Bayramı’na yaklaşırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber’de bayram dönemindeki trafik önlemleri hakkında bilgiler verdi. Bakan Yerlikaya, “Kurban Bayramı yaklaştı, biz bakanlık olarak ülkemizin huzuru ve güvenliği için trafikteki güven ve huzur için çalışmalara başladık. Tedbirler uygulanıyor. 81 valiliğe talimatları gönderdik.” dedi. Bayram dönemlerinde gidiş dönüş trafiğinin yoğunlaşacağını belirten Bakan, “Bütün tedbirleri riski ortadan kaldırmaya yönelik aldık. 69 bin civarında polis ve jandarmamız görevli olacak” şeklinde ekledi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN GÜÇLÜ DENETİM

Bayram boyunca yollarda 17 bin 645 ekip ve 33 bin 943 personel görev alacak. “Bin 485 emniyet ve jandarmadaki radarlarımızın hepsi iş başında. Vatandaşlarımıza ceza yazmak gibi derdimiz yok, tek derdimiz can kaybı, yaralanma olmasın” şeklinde konuşan Yerlikaya, dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSLERDE YENİ UYGULAMALAR

Şehirler arası otobüslerde iki yeni denetim yöntemi getirdiklerini açıklayan Bakan, “Daha önce gizli yolcu olarak yaptığımız denetimin faydalarını gördük, bunu çok daha güçlü hale getiriyoruz. 81 il ve bazı büyük ilçe terminallerinde gizli yolcu gibi otobüslere biniyor ve sürücünün tutum ve davranışlarını takip ediyoruz” sözlerini kullandı. Dikkatli bir şekilde kurallara uyulup uyulmadığı kaydedildiğini ifade etti.

HIZ DENETİMİ ARTACAK

Trafik denetimleri ile ilgili detay veren Bakan Yerlikaya, “30 kilometrede bir radar var. Otoyollarda 120 radarımız olacak. Bu radarlarla gece gündüz hız denetimini yapıyoruz. Havadan trafik denetimi de sağlıyoruz” dedi. Ayrıca, ağır tonajlı taşıtlar için 4 Haziran’dan 6 Haziran’a kadar belirli yollarda kısıtlamaların uygulanacağını belirtti. Ancak yaş sebze-meyve ve süt gibi bazı malzeme taşıyan araçlar için istisnalar olacağını ekledi.

YAKA KAMERASI UYGULAMASI

Son olarak, “Vatandaşla güvenlik birimlerinden kim yüz yüze temasa geçiyorsa yaka kamerası ile kaydedilecek” diyerek, güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.