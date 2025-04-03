Bakan Yerlikaya: Kazalarda 13 Kişi Vefat Etti

TRAFİK KAZALARIYLA İLGİLİ KAYIPLAR ARTMAKTA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan Bayramı tatilinin 5. gününde meydana gelen 583 trafik kazasında 13 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 959 kişinin yaralandığını duyurdu. Yerlikaya, “13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.” ifadelerini kullandı.

KAZALARIN ETKİLERİ VE SAYILAR

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 5 günündeki kazaların sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 47’ye ulaştı, 5 bin 743 vatandaş ise yaralandı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında Ramazan Bayramı süresince Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerinin denetimlerine devam ettiğini belirtti. Yerlikaya, “Bayram tatilinin 5. günü 2 Nisan 2025 Çarşamba günü trafik ekiplerimizce; 535.044 araç denetlendi. 20.782 araca hız ve radar işlemi, 36.258 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin.” diyerek durumu vurguladı.

TALEPLER VE DUA

Bakan, hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah’tan rahmet, yaralılar için ise acil şifalar diledi. Bayram dönemindeki trafik kazalarının önlenmesi için tüm sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.