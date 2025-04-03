Bakan Yerlikaya: Kazalarda Yine Can Kaybı

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN TRAFİK KAZALARINA DAİR AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabında yaptığı paylaşımda Ramazan Bayramı tatilinin 5. gününde yaşanan 583 trafik kazasında 13 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 959 vatandaşın ise yaralandığını ifade etti. Bakan Yerlikaya, “13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.” dedi.

TRAJEDİLERİN ARTAN SAYISI

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 47’ye ulaştı. Bu süre zarfında 5 bin 743 vatandaş yaralandı. Bakan Yerlikaya, bu süreçte Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri’nin denetimlerini devam ettirdiğini vurguladı ve “Bayram tatilinin 5. günü 2 Nisan 2025 Çarşamba günü trafik ekiplerimizce; 535.044 araç denetlendi. 20.782 araca hız ve radar işlemi, 36.258 araca ise diğer işlemler yapıldı.” bilgisini paylaştı.

DENETİM VE UYARI

Bakan Yerlikaya, denetimlerin amacının işlem yapmak değil, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek olduğunu belirtti. “Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” şeklinde ifadelerle vatandaşları bilgilendirdi.