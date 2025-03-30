Gündem

Bakan Yerlikaya: Trafik Kazalarında 5 Kayıp

bakan-yerlikaya-trafik-kazalarinda-5-kayip

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNDE TRAFİK GÜVENLİĞİ

Bakan Yerlikaya, X hesabından önemli açıklamalarda bulundu. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dün başladı. Bayram tatilinin ilk günü olarak bilinen cumartesi günü, 766 trafik kazası yaşandı. Ne yazık ki bu kazalarda 5 vatandaş hayatını kaybetti, 1.219 vatandaş ise yaralanma durumuyla karşılaştı. Hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, yaralılar için acil şifalar diliyor.

DENETİMLER GÜVENLİK İÇİN YAPILIYOR

Ramazan Bayramı süresince Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri, vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri alıyor. Özellikle ilk günde trafik ekiplerince 508.962 araç denetlendi. Bu denetimlerin 29.622’ye hız ve radar işlemi uygulandı. Ayrıca 46.282 araca diğer trafik işlemleri gerçekleştirildi. Denetimlerin amacı, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek. Yerlikaya, “Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın” şeklinde bir çağrıda bulundu. Yolların, sevdiklerimize kavuşturmak için var olduğunun altını çizdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Erdoğan’dan PKK’ya Silah Bırakma Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında, MHP lideri Bahçeli'nin önerisiyle başlayan İmralı süreci üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Gündem

Köklü Bayramlaşma Geleneği Sürüyor

İnegöl'de Cerrah Mahallesi halkı, geleneksel bayramlaşma etkinliği için uzun bir kuyruk oluşturarak bir araya geldi. Yaklaşık 1 kilometreye ulaşan kuyruk, bayram coşkusunu artırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.