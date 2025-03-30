Bakan Yerlikaya Trafik Kazalarını Açıkladı

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNE DAİR PAYLAŞIM

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ramazan Bayram tatilinin dün başladığını duyurdu. 9 günlük tatilin 1. günü (cumartesi) içerisinde 766 trafik kazası meydana geldi. Ne yazık ki, bu kazalarda 5 vatandaş hayatını kaybederken, 1.219 kişi ise yaralandı. “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı tatilinde, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri, vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri alıyor ve denetimleri titizlikle sürdürüyor. Bayramın ilk gününde, trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde toplamda 508.962 araç kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda 29.622 araca hız ve radar uygulaması yapılırken, 46.282 araca diğer işlemler uygulandı.

BAŞARI HEDEFİ: KAZALARI ÖNLEMEK

Denetimlerin amacının işlem yapmak değil, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek olduğuna dikkat çeken Bakan Yerlikaya, “Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın” dedi. “Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil” şeklinde bir mesajda bulundu.