Bakan Yumaklı’dan Belediyelere Su Uyarısı

TARIM VE ORMAN BAKANI YUMAKLI’DAN BELEDİYELERE ÇAĞRI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, içme suyu konusunda yerel yönetimlerin büyük sorumlulukları olduğunu ifade ederek, “Bunu göz ardı edemeyiz, yok sayamayız, önemsiz göremeyiz.” dedi. Çorum’da bulunan DSİ Koçhisar Barajı 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Depolama İletim Hatları şantiyesini ziyaret eden Yumaklı, burada çalışmalarla ilgili bilgi alarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tarım sektöründe gıda arzı güvenliği kadar su konusunun da kritik öneme sahip olduğunu belirten Yumaklı, yatırımların vatandaşların sağlıklı içme suyuna ulaşmasını sağlamak amacıyla yapıldığını vurguladı.

SULARIN GELECEĞİ İÇİN YATIRIMLAR YAPILIYOR

Yumaklı, iklim değişikliği nedeniyle suyun değerinin daha da yükseleceğine dikkat çekti. Türkiye’de, AK Parti hükümetleri döneminde su kaynaklarının yönetimine yönelik birçok yatırım gerçekleştirildiğini belirterek, “Yaklaşık 3,5 trilyonluk bedelle 10 binin üzerinde su ve sulama tesisi hizmete alındı. Gıda güvenliği için 72 milyon dekarlık tarım alanını sulamaya açtık.” ifadelerini kullandı. 2100 yılına dek su kaynaklarının yüzde 25’inin kaybedeceği öngörüsünde bulunan Yumaklı, şunları söyledi: “Alınan tedbirler başarısız olursa Türkiye 2030’da su fakiri olan ülke konumuna geçebilir.”

İÇME SUYU YÖNETİMİNDE ÖNEMLİ GÖREVLER VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğündeki su verimliliği seferberliği hedefi doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Yumaklı, “Gündem olduğu için içme suyuyla ilgili yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor.” dedi. Yumaklı, doğru işletme planlarının oluşturulması gerektiğini ve kayıpların minimize edilmesi için belediyelerin gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade etti. Bu süreçte yerel yönetimlerin, çalışan profesyonellere bırakmaktansa durumu kendilerinin de takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

DOĞRU UYGULAMALARLA SU KAYNAKLARINI YÖNETMEK ÖNEMLİ

Yumaklı, doğru işletme uygulamalarının hayati öneme sahip olduğunu belirterek, “Suyun depolanması ve arzı konusunda tüm yükümlülüklerimizi titizlikle yerine getiriyoruz.” dedi ve ilgililere yönelik tavsiyede bulunarak, “Algıyı yönetmeyin, suyunuzu yönetin.” ifadesinde bulundu. Ayrıca, yerel yönetimlerin büyük ölçekli yatırımlar yapması durumunda Devlet Su İşleri ile işbirliği yaparak ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini de ekledi. Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.