Bakan Yumaklı: “İki Yangın Arasında 4 Dakika Var”

RİSKLİ DÖNEME DİKKAT ÇEKİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden Çanakkale’deki iki yangınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. “Önümüzdeki 1 hafta çok riskli” diyen Yumaklı, “Rüzgar değil adeta fırtına vardı” ifadesini kullanarak, yangınlar için alınan önlemleri aktardı. Yumaklı, “4 şüpheli gözaltına alındı. 24 kişi hastaneye kaldırıldı ama hayati tehlikeleri yok” dedi.

YANGIN DURUMU VE MÜDAHALELER

Yangınla ilgili olarak 4 kişinin gözaltına alındığını belirten bakan, iki yangınla mücadelenin devam ettiğini söyledi. Devlet Hastanesi’nde 72 vatandaş, Engelli Bakım Merkezi’nde 57 vatandaş tahliye edildi. Ayrıca, radyo-televizyon vericisinde görev yapan 2 çalışan da güvenli bir alana alındı. Toplamda 131 kişinin güvenli alanlara yerleştirildiğini ifade eden Yumaklı, “Bir itfaiye aracı alevlerin arasında kaldı. Ancak çok şükür burada herhangi bir yaralanma ya da farklı bir etkilenme söz konusu değil. Merkezdeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı” diye konuştu.

DUMANDAN ETKİLENENLERİN DURUMU

Bakan Yumaklı, “24 vatandaşımız dumandan etkilendiği için sağlık kuruluşlarına başvurdu. Herhangi bir şekilde onların hayatı tehlikesi söz konusu değil” diye belirtti. Yangınların hâlâ sürdüğü belirtilirken, “Bayramiç ilçesinde ormanlık alanlarda ve zirai bölgelerde alevlenmeler devam ediyor. Arkadaşlarımız oraya müdahale edecekler” şeklinde uyarıda bulundu.

İKAZ YAPILDI VE TEDBİRLER ARTTIRILDI

Yumaklı, değerli vatandaşlara seslenerek, “Şiddetli rüzgar sadece Çanakkale’ye has bir durum değil. Batı Karadeniz, iç Ege ve yurdumuzun büyük bir kısmı çok yüksek bir risk altında. Ege’den Akdeniz’e kadar 2 hafta boyunca bu bölgeler yangın riski taşıyor” dedi. Ayrıca, bu yıl çıkan yangınların %96’sının insan kaynaklı olduğunu belirtti. Tüm vatandaşlardan kapalı alanlar dışında ateş yakmamalarını isteyen Yumaklı, “Ekim 2025’e kadar teyakkuz halinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.