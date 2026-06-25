Bakan Yumaklı, TMO Ödemelerinin Başladığını Duyurdu

Ekonomi
Farklı türde tahılların yer aldığı torbalar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO'nun hububat alım ödemelerinin başladığını ve ilk ödemelerin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO’nun hububat alım ödemelerinin başladığını duyurdu. Yumaklı, ilk ödemelerin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını belirtti. “TMO, 3 Haziran’da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri bugün yapıyor.”

ALIM NOKTALARI 600’E ÇIKACAK

Ülke genelinde 211 noktada alımlar sürüyor. Yumaklı, sayının hasat yoğunlaştıkça 600’e ulaştırılacağını ifade etti. TMO, getirilen tüm ürünü satın alacak. Ödemeler ise 21. günden itibaren hesaplara aktarılacak. Bakan, çiftçinin emeğini korumaya devam edeceklerini söyledi.

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