Bakan Yumaklı, Yangınlarla İlgili Açıklama Yaptı

RİSKLİ BİR DÖNEME GİRİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Önümüzdeki 1 hafta çok riskli” diyerek, Çanakkale’de devam eden iki ayrı yangınla ilgili bilgiler verdi. Yumaklı, “Rüzgar değil adeta fırtına vardı” ifadesini kullanarak, yangınlara yönelik durum özeti sundu. Ayrıca, 4 kişinin gözaltına alındığını ve 24 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti, ancak bu kişilerin hayati tehlikesinin olmadığını vurguladı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINIYOR

Açıklamasında, “Yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı” diyen Yumaklı, yangınla mücadelenin sürmekte olduğunu ifade etti. Yangından etkilenenlerin durumu hakkında bilgi veren Bakan, Devlet Hastanesi’nde 72, Engelli Bakım Merkezi’nde ise 57 kişinin tahliye edildiğini ve toplamda 131 kişinin güvenli bir alana alındığını kaydetti. Bununla birlikte, itfaiye aracının alevlerin arasında kaldığı fakat herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını belirtti. Merkezdeki yangının büyük oranda kontrol altında olduğunu aktardı.

DUMANDAN ETKİLENENLER VAR

Yumaklı, “Hala tabii tedbiren arkadaşlarımız soğutmaya devam edecekler ama maalesef Bayramiç ilçesinde o yer yer ormanlarının olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmeler devam ediyor” şeklinde konuştu. Yangınlardan dolayı 24 vatandaşın dumandan etkilendiğini ve sağlık kuruluşlarına başvurduğunu belirtti; ancak bu kişilerin hayatının tehlikede olmadığını yineleyerek endişeleri giderdi.

İKİ HAFTA BOYUNCA YANGIN RİSKİ

Bakan Yumaklı, “Değerli vatandaşlarımıza buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum: Şiddetli rüzgar sadece Çanakkale’ye has bir durum değil” ifadesini kullanarak, Batı Karadeniz, iç Ege ve ülkenin büyük bir kısmının yüksek risk altında olduğunu bildirdi. Yangın riski açısından Ege’den Akdeniz’e kadar 2 hafta boyunca dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Bu yıl içinde çıkan yangınların %96’sının insan kaynaklı olduğunu hatırlatarak, kapalı alanlar dışında ateş yakılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Ekim 2025’e kadar teyakkuz halinde olduklarını da hatırlattı.