Bakanlar Amman’da İşbirliğine Odaklandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Amman’da gerçekleştirilecek toplantıya katılmak için Ürdün’e ziyaret düzenledi. Bu toplantıya, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye’nin dışişleri ile savunma bakanları ve genelkurmay ile istihbarat başkanları da katılıyor. Toplantı, bu ülkelerden gelen üst düzey heyetlerin katılımıyla Amman’da başladı.

BÖLGE ÜLKELERİYLE YAKIN İŞBİRLİĞİ

Akşam saatlerinde, Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye’nin dışişleri bakanlarının ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Türkiye, sınırları ve ötesindeki güvenlik tehditlerine karşı bölge ülkeleriyle yakın işbirliğine büyük bir önem veriyor.

Ürdün’ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, güvenlik, terör ve organize suçlarla mücadele konularında işbirliği olanaklarının yanı sıra, bölgesel gelişmelerin de değerlendirilmesi planlanıyor.

NE OLMUŞTU

Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, 15 Ocak’ta Suriyeli, 6 Ocak’ta Ürdünlü mevkidaşlarıyla Ankara’da bir araya gelmişti. Ayrıca, 14 Mart 2024’te Iraklı yetkililerle Bağdat’ta bu formatta toplantılar gerçekleşmişti. Bu toplantılar, işbirliği başlıklarının tüm yönleriyle ele alınması ve bölgesel sorunlara çözüm bulmak amacıyla düzenleniyor.