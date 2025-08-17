Bakanlık, 15 Milyon Kişiye SMS Gönderecek

KANSER HASTALIKLARI VE ERKEN TANI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre; kanser, hem Türkiye’de hem de dünyada en büyük halk sağlığı sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Erken teşhis konulan kanser türlerinde tedavi başarısı artıyor, bu da hastaların yaşam süresini ve yaşam kalitesini iyileştiriyor. Bu nedenlerden dolayı, daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerine erişim sağlaması ve tarama faaliyetlerine katılımının artırılması amacıyla kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme uygulaması hayata geçiyor.

ÜCRETSİZ KANSER TARAMA HİZMETLERİ

Ulusal Kanser Tarama Programı dahilinde, 40 ile 69 yaş aralığındaki kadınlara her iki yılda bir mamografi taraması ile meme kanseri, 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlara beş yılda bir HPV-DNA testi ile serviks (rahim ağzı) kanseri ve 50 ile 70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklere iki yılda bir gaitada gizli kan testi ile kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması yapılıyor. Bu tarama işlemleri, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve mobil kanser tarama araçlarında tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

KISACA 15 MİLYON KİŞİYE ULAŞILACAK

Sağlık Bakanlığı, bu yeni uygulama çerçevesinde meme kanseri taraması için yaklaşık 5,5 milyon, serviks (rahim ağzı) kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon ve kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması için de yaklaşık 6,5 milyon kişiye kısa mesaj göndermeyi planlıyor. Bu mesajlar, bir ay boyunca kademeli olarak gönderilecek ve hangi kanser türleri için tarama yapılabileceği, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri hakkında bilgi verecek. SMS ile iletişime geçilecek yaklaşık 15 milyon kişi, kanser taramaları için belirlenen yaş aralığında olan bireylerden oluşuyor. İçlerinde daha önce kanser taramalarına katılmış olanlar da yer alıyor.