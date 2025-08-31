Bakanlık Açıklama Yaptı! Öğrencilere Yanıt Verdi

ÖNLÜK VE FORMALARA KARŞI AYAKKABILARDA BELİRSİZLİK

İlkokullarda önlük ve ortaöğretimde forma uygulaması hayata geçmesine rağmen, öğrenci ayakkabıları ile ilgili kesin bir karar henüz alınmış değil. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2026-2027 öğretim döneminde siyah renkli ayakkabı giyeceği iddialarına, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden yanıt geldi. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” ifadesini kullandı. Ancak peki konu nasıl gündeme geldi?

KONUYA YÖNELİK RAPOR SUNULDU

Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) yöneticileri, öğrenci ayakkabılarıyla ilgili bir rapor hazırlayarak bunu Milli Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleştirilen bir toplantı sonrası yetkililere sundu. Rapor, “Deri ve kösele tabanlı okul ayakkabılarının çocuk gelişimine olumlu katkılarıyla” ilgiliydi. Dernek yönetimi, bu konuda olumlu bir geri dönüş alamadı.

DERNEK, SAHTE PAZARA DİKKAT ÇEKİYOR

TASD, deri ve kösele tabanlı ayakkabılar için öneri sunarken, sahte ayakkabı pazarının büyümesini gerekçe olarak gösterdi. Derneğe göre, sahte ayakkabı pazarı son on yılda 20 milyondan 200 milyon çifte kadar yükseldi. Okullardaki serbest kıyafet uygulamasının bu pazarın büyümesine etki ettiği ifade ediliyor. Derneğe göre global spor ayakkabısının payı toplam ayakkabı ithalatının yüzde 55’ine ulaştı. Beş yıl önce 25 milyon çift global marka ayakkabı ithal edilirken, bu sayı 76 milyona çıktı. Dernek, okula giden öğrencilere deri ve kösele tabanlı ayakkabı giydirmeyi kabul ettirse bile, okul dışında bu gençlerin yine spor ayakkabı giymelerini nasıl engelleyeceklerini açıkça belirlemiyor.

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLER ORTAYA KONUYOR

Dernek, sahte spor ayakkabıların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine değinerek, “Spor ayakkabıları özellikle çakmaları çocukların ayak gelişimini olumsuz etkiliyor. Yumuşak tabanlı olan bu ayakkabılar, taban düzlüğünden, içe ve dışa basmaya kadar birçok konuda sağlık sorununa yol açıyor.” görüşünü gündeme getiriyor. TASD Başkanı Berke İçten, “Okullarda ayakkabı kuralının olmaması, öğrenciler arasında marka yarışına sebep oluyor, bu da hem çocukları hem de velileri zor durumda bırakıyor.” diye belirtiyor. İçten, “Çocukların gelişimi için en uygun ayakkabı modeli, yeni yayımlanacak tebliğde yer alacak.” sözlerini de ekliyor.

BAKANLIK ÖNERİYİ KABUL ETMEDİ

Buna rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, bu görüşmelerde öneriye sıcak bakmadıklarını iletiyor. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” şeklindeki açıklamasını yinelemiş durumda.

ÖĞRENCİ SAYILARI VE DAĞILIMI

Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre, Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde toplam 18 milyon 710 bin 265 öğrenci bulunuyor. Bu sayının 9 milyon 600 bin 891’i erkek, 9 milyon 109 bin 374’ü kız öğrencidir. Öğrencilerin 15 milyon 849 bin 271’i resmî, 1 milyon 631 bin 192’si özel, 1 milyon 229 bin 802’si ise açık öğretim kurumlarında eğitim görüyor. Resmî okullarda 8 milyon 101 bin 129 erkek ve 7 milyon 748 bin 142 kız öğrenci mevcut. Özel okullarda ise 883 bin 476 erkek, 747 bin 716 kız öğrenci eğitim alıyor. Açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 616 bin 286’sı erkek, 613 bin 516’sı ise kız öğrencilerden oluşuyor.