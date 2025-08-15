Bakanlık, Doğal Sit Alanlarında Hayvanlar İçin Alanlar Kuruyor

DOĞAL SİT ALANLARINDA YENİ HAYVAN BAKIMEVİ POLİTİKASI

Kesin korunacak alanlar dışında, doğal sit alanlarında sahipsiz hayvanlar için bakımevleri ve doğal yaşam alanları oluşturulması planlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, doğal sit alanlarında hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanları kurulmasına ilişkin yeni bir ilke kararı aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan bu karara göre, kesin korunacak hassas alanlar ve 1. derece doğal sit alanları dışındaki bölgelerde, ekolojik değerler ile doğal yapı, siluet ve peyzaj özellikleri dikkate alınarak ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu değerlendirme yapacak.

KOMİSYONUN RIZASIYLA HAYVAN BAKIMEVLERİ KURULACAK

Komisyon, uygun görmesi durumunda, koruma amaçlı imar planı veya geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartları çerçevesinde sahipsiz hayvanlar için hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanlarının kurulmasına onay verebilecek. Bu karar, 23 Temmuz’da gerçekleşen toplantıda oy birliğiyle alınmış durumda.