Bakanlık Domuz Eti Satışı İlleri Açıkladı

DENETİMLERİN ÇARPICI SONUÇLARI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda sektöründe gerçekleştirdiği taklit ve tağşiş denetimleri, oldukça dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. Domuz eti satışının en fazla olduğu iller arasında, muhafazakâr kimlikleri ile bilinen Bursa ve Konya’nın öne çıkması kamuoyunda bir şaşkınlık yarattı. Bu illeri ise Antalya, Muğla, Balıkesir ve Adana takip ediyor.

TURİSTLERİN YOĞUNLUK GÖSTERDİĞİ BÖLGELERDE DİKKAT ÇEKEN DURUM

Antalya ve Muğla gibi turist yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde domuz eti ürünlerinin satışı, özellikle turistik talebe bağlı olarak gerçekleşiyor. Ancak bazı işletmelerin, menülerinde bu ürünleri yeterince bilgilendirme yapmadan sunması, tüketici şikâyetlerinin artmasına neden oluyor.

SIKILAŞAN DENETİMLER VE HALK SAĞLIĞI

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını koruma amacıyla denetimlerini daha da sıkılaştırıyor. Domuz eti tespit edilen firmalar hakkında bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam eden Bakanlık, işletmelerin ürün içeriklerini doğru bir şekilde beyan etmeleri gerektiğine dikkat çekiyor. Tüketicilere etiketleri dikkatle incelemeleri çağrısında bulunuluyor. Detaylı bilgiler guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımlanıyor.