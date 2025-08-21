Bakanlık Duyurdu: Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı!

ÜÇ SUÇLUNUN GETİRİLMESİ HABERİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Demirözler Organize Suç Örgütü’nün elebaşının da aralarında bulunduğu ve kırmızı bültenle aranan üç suçlunun, Rusya’dan Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izinin dikkatlice sürdüğünü vurguladı. Ayrıca, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle gerçekleştirilen ortak operasyonel iş birliği neticesinde bu üç kişinin yakalanarak Türkiye’ye iadelerinin sağlandığını paylaştı.

SUÇ KAYITLARI DETAYLI

Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan bu suçluların suç kayıtlarına bakıldığında ise oldukça kabarık bir liste dikkat çekiyor. Demirözler Organize Suç Örgütü’nün lideri U.D., “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi yaptırmamak için direnme, 2313 sayılı kanuna muhalefet, suç üstlenme, suçu bildirmeme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi toplamda 53 adet suç kaydına sahip.

M.S. isimli şahıs ise, “Kasten Öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama” suçlarından dolayı kırmızı bültenle aranıyordu ve E.Y. liderliğindeki organize suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlendi. S.G. isimli şahıs da “Çocuğu kasten öldürme” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.