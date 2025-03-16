Bakanlık, Falcıların Kayıt Dışı Gelirlerini Araştırıyor

HİZMET GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ DENETİMLER SIKIŞTIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son zamanlarda artan fal, astroloji, medyumluk, yıldız haritası gibi hizmetler üzerinden elde edilen gelirlerin beyan edilmemesi üzerine denetimlerini sıkılaştırıyor. Bakan Mehmet Şimşek, bu tür serbest meslek faaliyetlerinden kazanılan gelirlerin vergilendirilmesi amacıyla mükelleflere 2 Nisan’a kadar süre tanıdı.

KAYIT DIŞI HASILAT TESPİT EDİLDİ

Bakanlık ekipleri, 2021, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan incelemelerde 1034 mükellefi riskli buldu. Yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, hacamat-sülük tedavisi, numeroloji ve reiki gibi alanlarda toplamda 1,8 milyar liralık kayıt dışı hasılat ortaya çıktı. Bakan Şimşek, 2024 yılı gelirlerine yönelik çalışmaların da süreceğini ifade etti.

BEYAN ÇAĞRISI YAPILDI

Bakan Şimşek, konuyla ilgili “Serbest meslek faaliyeti kapsamında kayıt dışı kalan hizmet kazançlarının vergilendirilmesine yönelik çalışmalarımız yoğunlaşıyor. Mükelleflerimizi 2 Nisan’a kadar kazançlarını beyan etmeye davet ediyoruz.” açıklamasında bulundu. Şimşek, izaha davete uyum gösteren ve yükümlülüklerini yerine getiren mükelleflerin ağır cezalarla karşılaşmayacağını belirtti.

GELİRİN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HEDEFİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, büyü, meditasyon ve vefk gibi alışılmadık hizmet alanlarını da kapsayan geniş bir yelpazede denetimlerini sürdürüyor. Amaç, bu hizmetlerden elde edilen gelirlerin ekonomiye kazandırılması ve vergi adaletinin sağlanması. Bakanlık, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında bu tür faaliyetlere yönelik denetimlerini devam ettirecek.