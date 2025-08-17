Bakanlık İzin Almadan Kiralayacak! Dikkat!

YENİ UYGULAMA İLE TARIM ARAZİLERİ ÜRETİME KAZANDIRILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni uygulaması sayesinde Türkiye’de uzun süre ekilmeyen tarım arazileri yeniden üretime kazandırılıyor. Bakanlık, iki yıl boyunca kullanılmayan tarlaların, arazi sahibinin izni olmadan devlet aracılığıyla kiraya verilerek üretime açılacağını duyurdu. Bu düzenleme, 2023 yılında açıklandı ve 1 Eylül 2025’te resmi olarak yürürlüğe girecek.

ARAZİLERİN KİRA SÜRECİ

Boş kalan araziler, devlet tarafından kiralanacak ve kira bedelleri resmi komisyonlar aracılığıyla belirlenecek. Böylelikle uzun süredir atıl durumda bulunan tarlalar, tarımsal üretime tekrar dahil olacak. Arazi sahiplerinin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, itiraz süresidir. Tarla sahipleri, eğer kiraya verilmesini istemiyorlarsa, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 45 gün içinde ilgili kurumlara başvuruda bulunmalıdır.

KİRALAMA SONRASI GELİR DESTEĞİ

Bu süre içinde başvuru yapmayanların arazileri otomatik olarak kiraya verilecek. Devletin kiralama işlemleri sonrasında elde edilen gelirler, herhangi bir kesinti olmadan doğrudan arazi sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Böylece hem üretim artışı sağlanacak hem de arazi sahipleri gelir elde etmeyi sürdürecek. Uzmanlar, bu uygulamanın gıda güvenliği ve ülke ekonomisi açısından olumlu katkılar sağlayacağını belirtiyor.