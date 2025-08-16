Bakanlık İzin Almadan Kiralayacak! Dikkat!

UZUN SÜREDİR EKİLMİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni uygulaması sayesinde Türkiye’de uzun zamandır ekilmeyen tarım arazileri tekrar üretime kazandırılacak. Bakanlık, iki yıldır kullanılmayan tarlaların arazi sahibinin izni olmadan devlet aracılığıyla kiraya verilerek üretime açılacağını duyuruyor. Uygulama, 1 Eylül 2023’te başlayacak ve 1 Eylül 2025’te resmi olarak yürürlüğe girecek.

BOŞ ARAZİLER KİRALANACAK

Uygulama kapsamında, boş kalan araziler devlet tarafından kiralanacak ve kira bedelleri resmi komisyonlarca belirleniyor. Böylece uzun süredir atıl olan tarlalar tarımsal üretime kazandırılacak. Arazi sahiplerinin dikkat etmesi gereken önemli bir konu ise itiraz süresi. Arazi sahipleri, kiraya verilmesini istemezse düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 45 gün içinde ilgili kurumlara başvuruda bulunmak zorunda.

İTİRAZ SÜRESİ VE GELİR DAĞILIMI

Bu 45 günlük süre zarfında başvuru yapmayanların arazileri otomatik olarak kiraya verilecek. Devletin kiralama sonrası elde ettiği gelirler ise herhangi bir kesinti yapılmadan doğrudan arazi sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Bu sayede hem üretim artırılacak hem de arazi sahipleri gelir elde etmeye devam edecek. Uzmanlar, bu uygulamanın gıda güvenliği ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını ifade ediyor.