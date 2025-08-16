Bakanlık İzin Almadan Kiralayacak! Tapu Dikkat!

YENİ DÜZENLEME TARIM ARAZİLERİNİ ÜRETİME KAZANDIRACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, uzun bir süre kullanılmayan tarım arazilerini yeniden tarımsal üretime kazandırmak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Bakanlık, iki yıldır ekilmeyen tarlaların, arazi sahibinin izni olmadan devlet aracılığıyla kiralanacağını ve üretime açılacağını açıkladı. Uygulama, 1 Eylül 2023’te başlayacak ve resmi olarak 1 Eylül 2025’te yürürlüğe girecek. Boş kalan araziler, devlet tarafından kiralanacak ve kira bedelleri resmi komisyonlar tarafından değerlendirilecek. Böylece uzun zamandır atıl durumda olan tarlalar tekrar tarımsal üretime dahil edilecek.

BAŞVURU SÜRESİ VE İTİRAZ HAKKI

Arazi sahipleri için dikkat edilmesi gereken en önemli konu, itiraz süresi. Tarla sahiplerinin, kiraya verilmesini istemedikleri durumda, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle beraber 45 gün içinde ilgili kurumlara başvurmaları gerekiyor. Bu süre zarfında başvuruda bulunmayan arazi sahiplerinin arazileri otomatik olarak kiralanacak. Devletin yapacağı kiralama işlemi sonrası elde edilen gelirler ise kesinti olmadan doğrudan arazi sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Bu sayede hem tarımsal üretim artacak hem de arazi sahipleri gelir elde etmeye devam edecek. Uzmanlar, uygulamanın gıda güvenliği ve ülke ekonomisi üzerinde olumlu etkiler yaratacağını ifade ediyor.