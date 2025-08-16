Bakanlık İzin Olmadan Kiralayacak! Dikkat!

YENİ UYGULAMA İLE TARIM ARAZİLERİ ÜRETİME KAZANDIRILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği yeni uygulama ile Türkiye’de uzun süredir ekilmeyen tarım alanları tekrar üretime kazandırılacak. Bakanlık, iki yıldan uzun süre kullanılmayan tarlaların, arazi sahibinin izni olmadan devlet aracılığıyla kiralanarak üretime açılacağını duyurmuş durumda. Uygulama 1 Eylül 2023’te başlayacak ve 1 Eylül 2025’te resmen yürürlüğe girecek.

ARAZİLER DEVLET TARAFINDAN KİRALANACAK

Bu sistem dahilinde boş kalan tarım arazileri, devlet tarafından kiralanacak. Kira bedelleri ise resmi komisyonlar tarafından belirlenecek. Böylelikle uzun zamandır atıl olan tarlalar, yeniden tarımsal üretim için aktif hale getirilecek. Arazi sahiplerinin dikkat etmesi gereken en önemli konu ise itiraz süresi.

Tarla sahipleri kiraya verilmesini istemiyorlarsa, düzenlemenin başlamasıyla birlikte 45 gün içinde ilgili kuruma başvuruda bulunmaları gerekiyor. Belirtilen dönemde başvuru yapmayanların arazileri otomatik olarak kiraya verilecek. Devletin yapacağı kiralama işlemlerinden elde edilen gelirler ise kesinti olmadan doğrudan arazi sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Böylece hem tarımsal üretim artacak hem de arazi sahipleri gelir elde etmeye devam edecek. Uzmanlar, bu uygulamanın gıda güvenliği ve ülke ekonomisine olumlu katkıları olacağını ifade ediyor.