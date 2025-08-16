Bakanlık İzin Olmadan Kiraya Verecek!

TARIM ARAZİLERİ ÜRETİME KAZANDIRILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni girişimi ile Türkiye’de uzun süredir ekilmeyen tarım arazileri yeniden üretime kazandırılıyor. Bakanlık, iki yıldan uzun süredir kullanılmayan tarlaların, arazi sahibinin izni olmadan devlet üzerinden kiraya verilerek tarımsal üretime açılacağını duyuruyor. Bu düzenleme 1 Eylül 2023 tarihinde başlayacak ve 1 Eylül 2025’te resmen uygulamaya geçecek. Boş kalan araziler, devlet tarafından kiralanacak ve kira bedelleri resmi komisyonlar aracılığıyla belirlenecek.

Arazi sahiplerinin dikkat etmesi gereken en önemli husus, itiraz süresi. Tarla sahipleri, eğer kiraya verilmesini istemiyorlarsa, düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte 45 gün içinde ilgili kurumlara başvuruda bulunmak zorundalar. Bu süre zarfında başvuru yapmayanların arazileri otomatik olarak kiraya verilecek. Devletin gerçekleştireceği kiralama işlemleri sonucunda elde edilen gelirler ise herhangi bir kesinti yapılmadan doğrudan arazi sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Böylelikle üretim artmış olacak ve arazi sahipleri de gelir elde etmeye devam edecek. Uzmanlar, bu uygulamanın hem gıda güvenliğine hem de ülke ekonomisine olumlu etkileri olacağını ifade ediyor.