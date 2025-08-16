Bakanlık İzin Olmadan Kiraya Veriyor!

DÜZENLEMENİN AMACI

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni bir uygulama ile Türkiye’deki uzun süre ekilmeyen tarım arazilerini üretime kazandırıyor. Bakanlık, iki yıl boyunca kullanılmayan tarlaların, arazi sahibinin iznine gerek duymadan devletten kiralanarak tekrar üretime açılacağını açıkladı. Bu uygulama, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren başlayacak ve 1 Eylül 2025’te resmen yürürlüğe girecek. Boş kalan arazilerin kiralanması, devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek ve kira bedelleri resmi komisyonlar tarafından belirlenecek. Böylece atıl durumda kalan tarlalar, yeniden tarımsal üretime kazandırılacak.

İTİRAZ SÜRESİNE DİKKAT

Arazi sahiplerinin dikkat etmesi gereken en önemli konu, itiraz süresi. Tarla sahipleri, kiraya verilmesini istemiyorsa, düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte 45 gün içinde ilgili kurumlara başvuruda bulunmalı. Belirtilen süre içinde başvuru yapmayan arazilerin, otomatik olarak kiraya verileceği ifade ediliyor. Devletin gerçekleştireceği bu kiralama işlemleri sonrasında elde edilen gelirler ise herhangi bir kesinti olmaksızın doğrudan arazi sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Bu durum, hem üretimin artmasını sağlayacak hem de arazi sahiplerinin sürekli gelir elde etmesine imkan tanıyacak. Uzmanlar, uygulamanın gıda güvenliği ve ülke ekonomisine olumlu etkileri olacağını belirtiyor.