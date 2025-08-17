Bakanlık İzin Olmadan Kirayalayacak! Dikkat!

YENİ DÜZENLEME İLE TARIM ARAZİLERİ ÜRETİME KAZANDIRILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği yeni uygulama ile Türkiye’de uzun zamandır ekilmeyen tarım arazileri yeniden üretime kazandırılıyor. Bakanlık, son iki yıldır kullanılmayan tarlaların, arazi sahibi onayı olmadan devlet aracılığıyla kiralanacağını ve bu alanların tekrar üretime açılacağını duyurdu. 2023 yılında yapılan açıklamaya göre, uygulama 1 Eylül’de başlayacak ve 1 Eylül 2025’te resmen yürürlüğe girecek. Devlet, boş kalan arazileri kiralayacak ve kira bedelleri resmi komisyonlar tarafından belirlenecek. Böylece atıl durumdaki tarlalar yeniden tarımsal üretime kazandırılacak.

İTİRAZ SÜRESİ NE KADAR?

Arazi sahiplerinin dikkat etmesi gereken en önemli konu, itiraz süresi olacak. Tarla sahipleri kiraya verilmesini istemiyor ise, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle beraber 45 gün içinde ilgili kurumlara başvuruda bulunmaları gerekecek. Belirtilen bu sürede başvuru yapmayanların arazileri otomatik olarak kiraya verilecek. Devletin gerçekleştireceği kiralama sonrası elde edilen gelirler ise herhangi bir kesinti olmadan direkt olarak arazi sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Bu şekilde hem tarımsal üretim artırılacak hem de sahipler gelir elde etmeye devam edecek. Uzmanlar, bu uygulamanın gıda güvenliği ve ülke ekonomisine olumlu etkileri olacağını belirtiyor.