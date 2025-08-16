Gündem

Bakanlık İzni Olmadan Kiralama Yapıyor!

TARIM ARAZİLERİ ÜRETİME KAZANDIRILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygulaması sayesinde Türkiye genelinde uzun zamandır ekilmeyen tarım arazileri tekrar üretime kazandırılıyor. Bakanlık, iki yıldır kullanılmayan tarlaların, arazi sahibinin izni olmadan devlet tarafından kiralanarak üretime açılacağını açıkladı. 2023 yılında duyurulan bu düzenleme, 1 Eylül 2025’te resmen yürürlüğe girecek.

BOŞ ARAZİLER DENETİM ALTINDA KİRALANACAK

Konuya dair yapılacak uygulamada, boş kalan tarım arazileri devlet tarafından kiralanacak ve bu kiraların bedelleri resmi komisyonlarca belirlenecek. Bu yaklaşım, uzun süredir atıl durumda bulunan tarlaların tekrar tarımsal üretime kazandırılmasını sağlayacak. Ayrıca, arazi sahiplerinin dikkat etmesi gereken önemli bir detay bulunuyor.

Tarla sahiplerinin, kiraya verilmesini istemiyorlarsa, uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 45 gün içinde ilgili kurumlara itirazda bulunmaları gerekiyor. Bu süre zarfında başvuru yapmayanların arazileri otomatik olarak kiraya verilecek. Devlet, kiralama işlemi sonrasında elde edilen gelirleri herhangi bir kesinti yapmadan doğrudan arazi sahiplerinin hesaplarına aktaracak. Böylelikle hem üretim artacak hem de arazinin sahipleri gelir elde etmeye devam edecek. Uzmanlar, uygulamanın gıda güvenliği ve ülke ekonomisi için olumlu bir etki yaratacağını belirtiyor.

