Bakanlık, Kişisel Bilgileri Paylaşmayın Uyarısında Bulundu

YASADIŞI İŞLEMLER VE SORUMLULUK

Ticaret Bakanlığı, son dönemlerde artış gösteren yasa dışı işlemlerle ilgili olarak vatandaşları kişisel finansal bilgilerini paylaşmamaları konusunda sert bir uyarıda bulundu. Hesaplarını başkalarına kullandıran kişiler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla hapis cezası, para cezası ve banka işlemlerine erişim kısıtı gibi ciddi yaptırımlarla karşılaşabiliyor. Bakanlık, kişisel banka hesapları ve finansal bilgilerin güvenliği konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. Son zamanlarda meydana gelen dolandırıcılık ve yasa dışı işlemler nedeniyle yapılan açıklamada, bazı bireylerin hesaplarını maddi kazanç karşılığı başkalarına kullandırdığı tespit edildi.

HESAP SAHİBİ RESPONSİBİLİTE TAŞIYOR

Bakanlık açıklamasında, “Ben sadece hesabımı verdim” gibi ifadelerin yasal sorumluluğu sona erdirmediği vurgulanarak, hesap sahibinin, gerçekleşen tüm işlemlerden hukuki ve cezai olarak sorumlu olabileceği belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu tür uygulamalar, dolandırıcılık, kara para aklama gibi suçların bir parçası olabiliyor ve hesap sahipleri ciddi yaptırımlarla karşılaşabiliyor.”

KİŞİSEL BİLGİLERİN PAYLAŞILMAMASI GEREKEN HUSUSLAR

Bakanlık, banka hesaplarının sadece hesap sahibi tarafından kişisel kullanımı için olduğunu hatırlatarak, hiçbir koşulda aşağıdaki bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini vurguladı:

– IBAN numaraları

– Banka kartları

– Dijital bankacılık şifreleri

– Kimlik bilgileri

Aksi takdirde, bu tür bilgilerin kötü niyetli kişilerce yasa dışı işlemlerde kullanılabileceği ve hesapların kara para trafiğine aracılık edebileceği ifade edildi.

KOLAY KAZANÇ VAATLARINA DİKKAT

Açıklamada, bazılarının kolay kazanç vaadiyle başkalarının banka hesaplarını kullanmak istemesi durumuna dikkat çekilerek, bu tür tekliflere asla itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Bakanlık, şu uyarıyı yaptı: “Bir hesap üzerinden yapılan işlemler, ilk aşamada hesap sahibinin bilgisi varmış gibi düşünülebilir. Bu nedenle hesabın kim tarafından ve ne amaçla kullanıldığına dair bilgi sahibi olmak, bireysel sorumluluğun bir parçasıdır.”

CEZAI SORUMLULUK UYARISI

Açıklamada ayrıca, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde, kendi adına fakat başkasının hesabına işlem yapanların bu durumu finansal kuruma yazılı olarak iletmediği takdirde hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılabileceği hatırlatıldı.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA BİLDİRİM YAPILMALI

Vatandaşların şüpheli durumlarla karşılaştıklarında bankaları veya yetkili kurumları bilgilendirmelerinin, hem kendi güvenlikleri hem de toplumun huzuru için kritik önem taşıdığı kaydedildi.

FINANSAL GÜVENLİK İÇİN DİKKAT

Ticaret Bakanlığı, son olarak vatandaşların finansal güvenliklerini sağlamak için bilincin artırılması ve dikkatli davranılması gerektiğini belirterek, şöyle bir çağrı yaptı: “Kişisel finansal bilgiler dikkatle korunmalı ve asla üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır.”