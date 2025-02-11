Bakanlık Listeyi Güncelledi: Sucukta Eşek Eti Bulundu

YENİ GIDA ÜRÜNLERİ VE GIDA GÜVENLİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi’ne 5 yeni ürün ekledi. Bu güncellemeyle birlikte, listedeki toplam ürün sayısı 195’e çıkmış oldu. Yeni listede, ballı bitkisel macunda ve çikolatada ilaç etken maddesi bulundu. Ayrıca, bul biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Aromalı gazlı içecekte de ilaç etken maddesi ölçüldü.

SUCUKLARDA SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATAN İÇERİKLER

İstanbul Bağcılar’daki Yıldırım Gıda’nın “Kasap Geleneksel” markasına ait ısıl işlem görmüş sucuğunda, tek tırnaklı eti tespit edildi. Osmaniye’de Beypa Gıda’nın ürettiği sucuğun içeriğinde ise kanatlı eti ve sakatat-baş eti görüldü. Afyonkarahisar’dan Sevimoğlu Sucukları ve Emrebey Et tarafından üretilen piliç sucuklarında mekanik ayrılmış kanatlı eti karıştırıldığı ortaya çıktı.

ET HARÇLARINDA İZLENEN PROBLEMLER

Dana sucuğunda tavuk kafası ve tek tırnaklı hayvan eti tespit edilirken, lahmacun ve köfte harcına da kanatlı eti konuldu. Gıda güvenliği şirketlerin sorumluluğunda önemli bir konu olmaya devam ediyor.

TAKLİT ÜRÜNLERİN SAYISI ARTIYOR

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine ise 25 yeni ürün eklendi ve buradaki toplam ürün sayısı 956’ya yükseldi. Sızma zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı, kaşar peynirine bitkisel yağ eklendiği ve tam yağlı taze kaşar peynirinin, beyaz peynirin ve yoğurdun yağ oranının düşük olduğu belirlendi.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN GIDA GÜVENLİĞİ LİSTELERİ

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak isteyenler ilgili bağlantılara göz atabilir. Gıda güvenliği, sağlıklı yaşamın temelini oluşturan bir konu olup dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alıyor.