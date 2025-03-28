Bakanlık Mustafa Varank Hakkında İnceleme Başlattı

PARTİLİLERİN ZİYARETİ VE BOYKOT ÇAĞRISI

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile birlikteki diğer AK Partili vekiller, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı boykot çağrısının ardından, Ankara’da bir kahve zincirinin şubesini ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından, Mustafa Varank hakkında ‘Örtülü Reklam’ yaptığı gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.

SOCIAL MEDYA PAYLAŞIMINDA AÇIKLAMA YAPTI

Varank, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda gelen şikayetler ve kendi talebi doğrultusunda Ticaret Bakanlığı’nın Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığını duyurdu. “Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir. Paylaşımın, reklam amaçlı değil CHP Genel Başkanı’nın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve faşizan siyasi tutumuna karşı yapıldığı zaten kamuoyunun malumu” ifadelerini kullandı.

ŞEFFAFLIĞA VURGU YAPTI

Eski Sanayi Bakanı, sonuçları kamuoyuyla paylaşacağını belirtti ve “Ama bu eylemle, maddi çıkar karşılığı örtülü reklam arasındaki farkı herkesin anlaması için bakanlığımızın soruşturmasında talep edilen cevap ve bilgileri süresi içerisinde kendilerine teslim edip, neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım” dedi.