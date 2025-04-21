Bakanlık, Peynir İle İlgili Düzenleme Yaptı

KAPSAM GENİŞLETİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren eritme peynir tebliğindeki düzenlemeyi genişletiyor. Yeni kurallara göre, eğer kaşarlı pidenin içinde kaşar yerine eritme peynir bulunuyorsa o ürün “kaşarlı pide” olarak adlandırılmayacak. Bu durum, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu’nda yapılan değişiklikle belirleniyor. İçeriğinde kaşar peynir yerine eritme peynir kullanılan pide, bundan böyle “eritme peynirli pide” şeklinde anılacak.

SANDVİÇLERDE DE YENİ DÜZENLEME

Benzer bir uygulama, sandviçler için de geçerli olacak. Kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan sandviçler, “eritme peynirli sandviç” olarak satılacak. Ayrıca, yer fıstığı kullanılarak üretilen baklavalar için de yeni bir adlandırma söz konusu. Artık bu tür baklavalar fıstıklı baklava yerine “yer fıstıklı” ifadesiyle anılabilecek. Bu değişiklikle birlikte, tüketicilere daha doğru etiketleme yaparak ürünlerin içeriği hakkında daha fazla bilgi sağlanması amaçlanıyor.