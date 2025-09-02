Gündem

Bakanlık, Yasakladı: İki Oyuncak Toplatılıyor

bakanlik-yasakladi-iki-oyuncak-toplatiliyor

DENETİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığına zarar verebilecek ürünleri denetleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 1 Eylül’de yapılan duyuruda, Babyjem markalı “Tavşan Peluş Sırt Çantası” ve Sozzy Toys markalı “Peluş Oyuncak” güvensiz bulunarak satışları yasaklandı. Ayrıca bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

GÜVENSİZ BULUNMA SEBEPLERİ

Bakanlık, bu ürünlerin güvensiz bulunma sebeplerini ayrıntılı bir şekilde açıkladı. İlk olarak, “Fermuarın tutma klipsi, tork testi sırasında ayrıldı.” bilgisi verildi. Ayrıca, “Tavşanın gözleri, çekme testinde küçük parçalara bölündü.” ifadesiyle, ürünün parçalarının çocuklar için tehlikeli olabileceği vurgulandı. Bunun yanı sıra, “Çanta saplarındaki metal bağlantı noktaları, test şablonlarında çıkıntı yaptı.” açıklaması da yapıldı. Tüm bu durumların çocuk sağlığı için ciddi tehditler oluşturabileceği belirtildi. Bakanlık, insan sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin kesintisiz devam edeceğini duyurdu.

ÖNEMLİ

Gündem

Trump’ın Sağlık Sorunları Dikkat Çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir haftadır resmi etkinliklerde görünmemesi ve yayımlanan son fotoğrafı, medyada sağlık sorunları yaşadığına dair spekülasyonlara neden oldu.
Gündem

Belçika’nın Tanıma Kararını Destekliyoruz

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Belçika'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararını olumlu değerlendirerek, diğer ülkeleri de bu yönde harekete geçmeye teşvik etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.