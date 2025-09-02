Bakanlık, Yasakladı: İki Oyuncak Toplatılıyor

DENETİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığına zarar verebilecek ürünleri denetleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 1 Eylül’de yapılan duyuruda, Babyjem markalı “Tavşan Peluş Sırt Çantası” ve Sozzy Toys markalı “Peluş Oyuncak” güvensiz bulunarak satışları yasaklandı. Ayrıca bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

GÜVENSİZ BULUNMA SEBEPLERİ

Bakanlık, bu ürünlerin güvensiz bulunma sebeplerini ayrıntılı bir şekilde açıkladı. İlk olarak, “Fermuarın tutma klipsi, tork testi sırasında ayrıldı.” bilgisi verildi. Ayrıca, “Tavşanın gözleri, çekme testinde küçük parçalara bölündü.” ifadesiyle, ürünün parçalarının çocuklar için tehlikeli olabileceği vurgulandı. Bunun yanı sıra, “Çanta saplarındaki metal bağlantı noktaları, test şablonlarında çıkıntı yaptı.” açıklaması da yapıldı. Tüm bu durumların çocuk sağlığı için ciddi tehditler oluşturabileceği belirtildi. Bakanlık, insan sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin kesintisiz devam edeceğini duyurdu.