Bakanlıktan Fahiş Fiyatlara Rekor Ceza

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN FİYAT DENETİMİ AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk iki ayında gerçekleştirilen fahiş fiyatla mücadele denetimlerinde toplamda 455 milyon TL’lik idari para cezası uyguladı. Yılın ilk iki ayında gerçekleştirilen denetimlerde 85 bin 238 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Bu kapsamda, 17 bin 395 firmaya toplamda 454 milyon 350 bin 859 lira idari para cezası kesildi.

ŞUBAT AYI DENETİMİNE DİKKAT

Şubat ayında uygulanan denetimler sonucunda ise 9 bin 606 firmaya 309 milyon 973 bin 559 lira para cezası kesildi. Otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve marketlerde yapılan fahiş fiyat denetimi çerçevesinde yılın ilk iki ayında 22 bin 33 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Bu denetimlerde toplamda 629 gerçek ve tüzel kişiye 154 milyon lira idari para cezası uygulanmış olup, bu cezanın 126,7 milyon liralık kısmı fahiş fiyat denetimleriyle bağlantılı olarak gerçekleşti.