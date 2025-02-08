Bakanlıktan Grand Kartal Otel Açıklaması

KAÇAK OTEL HABERLERİ YALAN

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan “Grand Kartal Otel kaçak” haberlerinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, “Grand Kartal Otel’in, yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır.” denildi.

BELGELER CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA TESLİM EDİLDİ

Söz konusu otelin belgeleri, soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiş durumda. Bu durum, otelin yasal statüsünün sağlam olduğunu ortaya koyuyor. Bakanlık, her türlü bilgi ve belgeleri doğrulamak için gerekli adımları atıyor.