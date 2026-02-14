Bakanlıktan Ramazan İçin İndirim ve Denetim Talimatı

Bakanlığın açıklamasında, Ramazan ayında vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ve kolay erişim sağlaması amacıyla geniş kapsamlı çalışmaların yürütüldüğü duyuruldu. Bu çerçevede, gıda toptancıları, yerel market yöneticileri, zincir marketlerin yöneticileri, sektör temsilcileri ve ilgili meslek odalarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirildiği kaydedildi.

GIDA ÜRÜNLERİNE FİYAT İSTİKRARI

Yapılan görüşmelerin detaylarına ilişkin şu ifadeler yer aldı: “Görüşmelerde, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde vatandaşlarımızın lehine fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakat sağlanmıştır. Şartlar dahilinde, gıda erişimini daha ekonomik kılacak tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde gerekli adımlar atılmıştır.”

DENETİMLER ARTTIRILACAK

Açıklamada, Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıklarının koordineli işbirliğiyle sıkı denetimlerin Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceği belirtildi. “Piyasalar yakından kontrol edilecek, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimler kararlılıkla sürdürülecektir.” ifadesi kullanıldı.

VATANDAŞLARDAN BİLDİRİM TALEBİ

Açıklamada ayrıca, vatandaşların fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalarla karşılaşmaları halinde yapmaları gerekenler vurgulandı: “Vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Ticaret Bakanlığımızın Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirim Uygulaması, Ticaret İl Müdürlüklerimiz ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla durumu bildirmeleri önem arz etmektedir. İlgili başvurular titizlikle incelenecek, gerekli idari işlemler ivedilikle tesis edilmektedir. Hükümetimizin önceliği, vatandaşlarımızın sofrasını korumak, piyasadaki arz ve talep dengesini sağlamak ve kutsal Ramazan ayının huzur iklimine gölge düşürülmesine izin vermemektir.”