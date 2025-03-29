Bakanlıktan Sağlıkta Dönüşüm İçin Yeni Adım

KAPSAMLI DÜZENLEMELERİN HAZIRLIĞI

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya platformunda gerçekleştirdiği paylaşımda, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” hedefinin doğrultusunda sağlık hizmetlerinde dönüşüm yaratacak detaylı düzenlemelere imza attıklarını ifade etti. “Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, 9 sağlık meslek grubunda yaklaşık 420 bin sağlık çalışanı için yeni istihdam alanı oluşturuyoruz,” şeklinde konuştu.

Yeni düzenleme, sağlık hizmetlerinin daha yaygın ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla çeşitli yenilikler içeriyor. Bakan Memişoğlu, sağlık altyapısını ve tesislerini güçlendirmek için kısa süre içerisinde birçok önemli değişikliğin hayata geçirileceğini dile getirdi. “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonunun gerçekleştirilmesi için yapılan bu çalışmalar, Bakan Memişoğlu tarafından anlamlı bir adım olarak değerlendiriliyor.

VATANDAŞA HİZMETİN TEMELİ

Bakan Memişoğlu, bu düzenlemelerin milletin yararına hizmet prensibiyle gerçekleştirildiğini belirtti. “Bizler, millete hizmetin boynumuzun borcu olduğuna inanıyor, bu mesuliyetin bilinciyle canla başla çalışıyoruz. Yeni yönetmeliğin ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum,” dedi. Bu açıklamalar, bakanlığın sağlık alanındaki hedefleri ve vizyonunu net bir şekilde ortaya koyuyor.