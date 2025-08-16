Bakanlıktan SMS ile kanser taraması

KANSER HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK KABUL EDİLİYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, kanser, Türkiye ve dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu haline geliyor. Erken teşhis ile tespit edilen kanser türlerinde tedavi başarısı artıyor ve bu durum hastaların yaşam süresi ile yaşam kalitesini yükseltiyor. Bu nedenle, daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden faydalanması ve tarama faaliyetlerine katılımın artırılması amacıyla kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme uygulaması devreye alınıyor.

ÜCRETSİZ KANSER TARAMA HİZMETLERİ

Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında, 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlar iki yılda bir mamografi tetkiki ile meme kanseri, 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlar beş yılda bir HPV-DNA testi ile serviks (rahim ağzı) kanseri, 50 ile 70 yaş arasındaki kadın ve erkekler ise iki yılda bir gaitada gizli kan testi ile kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması yapıyor. Tüm bu tarama işlemleri, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve mobil kanser tarama araçları aracılığı ile tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

KISA MESAJ İLE BİLGİLENDİRME

Sağlık Bakanlığı, yeni uygulama çerçevesinde meme kanseri taramasına katılması için yaklaşık 5,5 milyon, serviks (rahim ağzı) kanseri taraması için ayrıca 3 milyon ve kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması için 6,5 milyon kişiye kısa mesaj göndermeyi planlıyor. Mesajlar, bir ay süresince kademeli olarak gönderilecek ve içerisinde hangi kanser türleri için tarama yapılacağı, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri yer alacak. SMS için seçilen yaklaşık 15 milyon kişi, kanser taramaları için belirlenen yaş aralığındaki bireylerden oluşuyor. Bu kişilerin arasında daha önce kanser taramalarına katılan bireyler de bulunuyor.