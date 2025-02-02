Bakanlıktan Sosyal Konut Seferberliği Başladı

ÇEVRE BAKANLIĞI SOSYAL KONUT SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşlar için sosyal konut seferberliğini başlatıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hazırlanmış olan “Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi”, Bakan Kurum’un imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede, sosyal konut yapılabilecek arazilerin tespit edilmesi amacıyla valiliklerden bilgi ve belgeler isteniyor.

ANAYASAL HAK VE KONUT İHTİYACI VURGUSU

Genelgede, Anayasa’daki “konut hakkının” önemi ifade ediliyor. Vurgulanan hükümde, “Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler.” ifadelerine dikkat çekiliyor.

TOKİ, SOSYAL KONUT PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinasyonunda TOKİ, Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal konut uygulamalarını hayata geçireceğini bildiriyor. Bu uygulamalar vatandaşların konut ihtiyacını gidermeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.