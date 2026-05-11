Bakanlıktan Uluslararası Seyahat Gemisindeki Sürece Dair Açıklama

Bakanlık Gemi Yolcularıyla İlgili Güncel Bilgileri Paylaştı

Uluslararası seyahat gemisinde bulunan vatandaşların tahliyesi ve takibine yönelik güncel bilgiler, Bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

SÜREÇ TITIZLIKLA YÜRÜTÜLÜYOR

Açıklamada, tahliye sürecinin titizlikle yürütüldüğü ifade edilerek, gemide bulunan son üç vatandaşın ambulans uçak aracılığıyla ülkeye ulaştırıldığı bildirildi. Aynı zamanda, bu kişilerin yakın takip ve izolasyon süreçlerinin hemen başlanıldığı kaydedildi.

SAĞLIK DURUMU YAKINDAN İZLENİYOR

Daha önce Türkiye’ye giriş yapan iki kişiyle birlikte toplam beş kişiden numune alındığı belirtilen açıklamada, şu bilgilerin verildiği aktarıldı. Söz konusu vatandaşlardan alınan numunelerin sonuçlarının negatif olduğu tespit edildi. Bu kişiler, uzmanlar tarafından önerilen süre boyunca karantina altında tutulmaya devam edecek. Sağlık ekipleri tarafından klinik durumları sürekli olarak değerlendirilirken, sağlık durumları yakından izleniyor.

SEMPTOM GÖRÜLMEDİ

Yapılan izlemeler sonucunda, bu beş kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmadığı vurgulanarak, sürecin Bakanlık tarafından büyük bir hassasiyetle takip edildiği bildirildi.