Fenerbahçe Başkanlık Seçiminde Futbol Planları Şekilleniyor

SÜPER LİG’DE BAŞKANLIK SEÇİMİ BEKLENİYOR

Süper Lig 2025-26 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Temmuz ayında oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde başkanlık seçimi için hazırlık yapıyor.

Sarı lacivertli ekip, 6-7 Haziran tarihlerinde yeni başkanını belirlemek üzere sandık başına gidecek.

BAŞKAN ADAYLARI HAREKETE GEÇTİ

Bu süreçte başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, seçim stratejileri üzerinde çalışmalar yürütüyor. Her iki aday da, güçlü kadrolar kurmak amacıyla planlar yapıyor.

AZİZ YILDIRIM’IN TRANSFER HEDEFİ

Fenerbahçe, bu sezon forvet hattında istediği sonuçları alamadı. Ara transfer döneminde En Nesyri ile Jhon Duran’ı takım dışında bırakan sarı lacivertliler, Sidiki Cherif’i kadrosuna katmış ancak 19 yaşındaki oyuncudan beklenen katkıyı alamamıştı.

Bu durum üzerine Fenerbahçe, Kadroda bir ‘net golcü’ arayışına girmişken başkan adayı Aziz Yıldırım’ın hedefi belli oldu.

“LUKAKU’YU GETİRECEĞİM”

Yerel basında çıkan haberlere göre Yıldırım, kongrede başkan seçilme ihtimali gerçekleşirse transfer etmek istediği ismi yakın çevresiyle paylaştı. Yıldırım’ın, Napoli’de forma giyen Romelu Lukaku’yu transfer etmek istediği ve bu konuda kesin adımlar atacağını belirttiği ifade ediliyor.

SÖRLOTH TRANSFERİ ZOR

Öte yandan, Alexander Sörloth isminin de gündeme geldiği fakat oyuncunun Türkiye’ye transfer olma isteğinin olmadığı, bu sebeple böyle bir operasyona şans tanınmadığı dile getiriliyor.

NAPOLI’DE FIKIRLAR DEĞİŞİYOR

Transferle ilgili bir başka gelişme ise Napoli cephesinde yaşanıyor. Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Lukaku’nun yüksek maaşından kurtulmak istiyor. Belçikalı forvet için Türkiye’nin iyi bir alternatif olabileceği değerlendiriliyor. Lukaku, Premier Lig ve Serie A’nın ekonomik şartlarına bağlı olarak transferi için onay verme durumunda. Oyuncunun gözleri, 6-7 Haziran tarihindeki başkanlık seçimine çevrilmiş durumda.