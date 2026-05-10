Galatasaray’ın Osimhen İçin 150 Milyon Euro Tavsiyesi

GALATASARAY’DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig’de Antalyaspor’u 4-2 yenerek üst üste 4. kez ve toplamda 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da kutlamalar tüm hızıyla sürüyor. Şu an için ise gözler, yeni sezon kadro planlamasına çevrilmiş durumda. Elde edilen bu tarihi başarıda büyük rol oynayan dünya yıldızı Victor Osimhen, Avrupa’nın büyük kulüplerinin transfer listesinde zirveye yerleşti.

150 MİLYON EURO İDDİASI GÜNDEM YARATTI

Yaz transfer döneminin en dikkat çekici ismi haline gelen Nijeryalı süperstar için spor camiasında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Galatasaray yönetiminin, yıldız forveti elden çıkarmak için kapıyı tam 150 milyon Euro’dan açmayı planladığı öne sürüldü. Bu dev rakam taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratırken, sarı-kırmızılı cephenin beklenen resmi açıklaması da geldi.

“BEN ABDULLAH KAVUKCU OLARAK SATMAM!”

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, 150 milyon Euro’luk yüksek bonservis iddiasına net bir yanıt vererek, “Osimhen’i 150 milyon Euro’ya satar mısın? Ben Abdullah Kavukcu olarak satmam ama son karar başkanımızın ve yönetim kurulumuzundur.” sözleriyle yıldız ismi takımda tutma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

“BUNLARA BAKMADIK BİLE…”

Osimhen için henüz masaya oturulmadığını belirten Kavukçu, “Şu anda Osimhen bizimle beraber. Herhangi bir görüşme yapmadık. Ne transfer ne de teklif… Bunlara bakmadık bile. Zaten Osimhen’i herkes izleme altına alıyor.” ifadelerini kullandı.