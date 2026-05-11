Galatasaray’ın Şampiyonlukla Gelen Rekor Geliri

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de sezonu zirvede tamamlayarak Antalyaspor’u 4-2’lik sonuçla yenerek 26. kez şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip, saha içindeki bu tarihi başarısını mali tabloya da yansıtmayı başardı. Kulüp, Türkiye ve Avrupa’daki performansıyla önemli bir gelir elde ederek kasasına büyük bir miktar koydu.

KASAYA TOPLAM 76.3 MİLYON EURO

Süper Lig’de üst üste 4. kez şampiyonluk yaşayıp, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kadar ilerleyen Galatasaray, sezonu önemli bir gelirle kapattı. Kulübün her iki alandan topladığı gelir, 76.3 milyon Euro seviyesine ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı.

SÜPER LİG’DEN 16.3 MİLYON EURO’LUK PAY

Türkiye’deki yayın gelirleri ve başarı primlerine bakıldığında, Galatasaray’ın kazançları adeta bir servet değerinde. Süper Lig’de 132 milyon lira ayakbastı parası alan kulüp, sezon boyunca galibiyet ve beraberliklerle toplamda 255.9 milyon lira kazanç elde etti. Ayrıca, geçmişteki başarılarının bir yansıması olarak “Şampiyonlar payı” kaleminden 256.2 milyon lira gelir elde eden Galatasaray, bu sezonki şampiyonluk primi olarak da 227.8 milyon lirayı kasasına ekledi. Toplamda 33 haftalık Süper Lig mücadelesinin Galatasaray’a sağladığı toplam gelir ise 872 milyon lira (16.3 milyon Euro) oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN GELEN 60 MİLYON EURO

Galatasaray’ın asıl büyük kazancı ise Avrupa’dan geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 aşamasına kadar ilerleyerek Türkiye’yi gururlandıran kulüp; UEFA’dan aldığı katılım bedeli, puan primleri ve diğer gelir kalemleri ile birlikte toplam 60 milyon Euro (3.2 milyar lira) kazandı. Bu başarı, finansal açıdan Galatasaray’a rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağladı.