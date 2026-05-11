İstanbul Barajlarında Güncel Doluluk Oranları Açıklandı

Kış mevsiminde yaşanan düşük yağış miktarları nedeniyle endişe veren baraj su seviyeleri, son günlerde etkili olan yağışlarla yeniden artış göstermeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 10 Mayıs itibarıyla İstanbul’a su sağlayan barajlarda güncel doluluk oranlarını kamuoyuna duyurdu. Kent genelindeki ortalama doluluk oranı yüzde 72.02 olarak ölçüldü.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELER

Barajlardan en yüksek doluluk oranı yüzde 95.83 ile Elmalı Barajı’nda kaydedilirken, en düşük seviye ise yüzde 43.5 ile Istrancalar Barajı’nda belirlendi.

İstanbul’daki güncel baraj doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

• Alibey Barajı yüzde 66.63

• Büyükçekmece Barajı yüzde 56.11

• Darlık Barajı yüzde 91.76

• Elmalı Barajı yüzde 95.83

• Istrancalar Barajı yüzde 43.5

• Kazandere Barajı yüzde 58.7

• Pabuçdere Barajı yüzde 58.91

• Sazlıdere Barajı yüzde 45.45

• Terkos Barajı yüzde 59.08

• Ömerli Barajı yüzde 95.81

