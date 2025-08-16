Bakanlıktan Yeni Uygulama: 15 MİLYON KİŞİYE SMS

KANSERİN ÖNEMİ VE ERKEN TEŞHİS FIRSATLARI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, kanser, Türkiye ve dünya genelinde en kritik halk sağlığı sorunlarından biri olarak görülüyor. Erken teşhis edilen kanser türlerinde tedavi başarısı yükseliyor ve bu durum hastaların yaşam süresi ile yaşam kalitesini artırıyor. Bu hedef doğrultusunda, daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden haberdar olması ve bu hizmetlere katılımın artırılması için kısa mesaj (SMS) bilgilendirme uygulaması başlatıldı.

ÜCRETSİZ KANSER TARAMA HİZMETLERİ

Ulusal Kanser Tarama Programı bindiklerinin bilgilendirilmesine yönelik olarak 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi ile meme kanseri taraması, 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlara beş yılda bir HPV-DNA testi ile serviks (rahim ağzı) kanseri taraması ve 50 ile 70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere iki yılda bir gaitada gizli kan testi ile kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması sunuluyor. Bu tarama işlemleri Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve mobil kanser tarama araçları aracılığıyla tamamen ücretsiz olarak yapılıyor.

KİŞİSEL MESAJ GÖNDERİMLERİ

Yeni uygulama çerçevesinde Sağlık Bakanlığı, meme kanseri taramasına katılması için yaklaşık 5,5 milyon, serviks (rahim ağzı) kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon ve kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması için ise yaklaşık 6,5 milyon kişiye kısa mesaj göndermeyi planlıyor. Bu mesajlar, bir ay boyunca kademeli olarak gönderilecek ve hangi kanser türleri için tarama yapılabileceği, başvuru yöntemleri ile en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri hakkında bilgilendirme içerecek. SMS alacak olan bu yaklaşık 15 milyon kişi, kanser taramaları için belirlenen yaş aralığında bulunuyor ve daha önce kanser taramalarına katılan bireyler de bu grupta yer alıyor.