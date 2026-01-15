Bakaya Kalan Yükümlü Sayısı 5 Yılda 45447

Bakaya Kalanların Sayısı Belli Oldu

Türkiye genelinde son 5 yılda bakaya kalan yükümlü sayısına dair bilgiler, Milli Savunma Bakanlığına yöneltilen yazılı soru önergesi ile ortaya çıktı.

ASKERLİK HİZMETİ USULLERİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, askerlik sürecine ilişkin işlemlerin Askeralma Kanunu ve yönetmelikler çerçevesinde yürütüldüğüne dikkat çekti. Sevk edilmesine rağmen askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin bakaya durumu ile karşı karşıya kaldığı ve bakaya kalanların başvurularında hemen silah altına alındığı bilgisi verildi.

SON 5 YILDA 45 BİN 447 BAKAYA

Güler’in açıklamalarına göre, “Bakaya yükümlü sayıları günlere göre değişiklik göstermekte olup son 5 yılın ortalama bakaya kalan kişi sayısı 45 bin 447’dir.” ifadesi yer aldı. Askeralma Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle bakaya sayısında düşüş olduğu vurgulandı. Küçük bir kısmı 1929-1950 doğumlu olan bakaya yükümlülerin, yüzde 76’sı 1951-2000 doğumlu, yüzde 23’ü ise 2001-2005 doğumlu kişilerden oluşuyor. 2023-2025 döneminde bakaya durumu nedeniyle 117 bin 48 kişi için toplam 6 milyar 592 milyon 831 bin 672 lira tutarında idari para cezası uygulandığı belirtildi.

TAKİP VE DEĞERLENDİRME

Bakanlık, yoklama kaçağı ve bakaya sayılarının günlük olarak takip edildiğini, yaş, memleket, yurtdışında ikamet gibi faktörlerin de değerlendirmeye alındığını duyurdu. Bakaya durumuna düşen yükümlüler sistem üzerinden kaydedilerek kolluk kuvvetleri aracılığıyla aranmakta ve onlara bilgilendirme mesajları gönderilmektedir.