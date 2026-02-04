Bakır Yatırımı Tehlikeleri Uzmanlardan Uyarı Geldi

KÜRESEL PİYASALARDAN TARİHİ YÜKSELİŞ

Küresel piyasalarda değerli metaller tarihi zirvelere ulaştı. Düzeltme sürecine giren altın ve gümüş, tekrar yukarı yönlü bir seyir izlemeye başladı. Yatırımcılar, değer kazanan nitelikli olmayan metaller arasında bakıra yönelmeye başladı. Ancak bakırda oluşan tuzakları göz ardı eden yatırımcılar, önemli kayıplarla karşı karşıya kalıyor.

BAKIRDA ÇIĞIR AÇAN FİYATLAR

Hurdası 550-600 lira arasında satılan bakır, merdiven altı işletmeler tarafından külçe haline getirilerek kilogramı 3 bin 500 liradan alıcı buluyor. Faturalı olarak alınan kilogramlık külçe bakırlarda yüzde 20 Katma Değer Vergisi (KDV) bulunuyor. İşlenmemiş külçe altında ise KDV yok. Bu durum, kiloluk bakır külçe alanların, geri satmaya karar verdiklerinde yüzde 20 zarar etmelerine yol açıyor.

YÜKSEK FARKLAR YATIRIMCILARI SIKINTIDA BIRAKIYOR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Bakırın kilogram fiyatında alım ve satım arasında çok büyük bir fark var. Kilosu 500-600 lira olan bakırın külçe halinde 3 bin 500 liraya satılması arasında ciddi bir marj bulunuyor.” şeklinde değerlendirmede bulundu. Ayrıca, Yıldırımtürk, “Büyük firmalar, genelde Ekim ayında Londra’da yıllık kapasitelerin pazarlıklarını yapıp bakır alıyorlar. Bu fiyatlara borsa komisyonları ekleniyor. COMEX’te 1 ton bakırda 1,500 dolar fark olması dikkat çekiyor. Londra’da bu fark daha da düşük. Talepten doğan bu oranlar ortaya çıkıyor. Kilo işlenme maliyeti 1,500 lira seviyelerine ulaşır. 1,000-1,100 lira adil değerdir.” dedi.

BİLİNÇSİZ ALIMLAR YATIRIMCILARI ZORA SOKUYOR

Yıldırımtürk, külçe bakıra 3 bin 500 lira ödeyen alıcılar için, “Münferit bilinçsiz alıcılar mevcut. Bir yıl boyunca bekleseniz bile bu farkı kapatmak mümkün değil. Bakır, ülkemizdeki kablo üreticisi gibi firmalarda bulunuyor. Merdiven altı üretim yapanlar mevcut. Piyasa oldukça sığ. Külçe bakırın Kapalıçarşı’da 1,500-1,700 liraya satıldığını duydum.” ifadelerini kullandı.