Bakırhan: CHP’nin Eylemci Kitlesi Değiliz

SOKAK EYLEMLERİNE KATILMADIKLARINI AÇIKLADI

Bakırhan, eylemlere katılmadıklarını belirterek, “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz. Biz toplumsal barışı örgütlemeye çalışıyoruz” dedi. İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili eleştirilerini dile getiren Bakırhan, bu sürecin partiler üstü bir perspektifle ele alınması gerektiğini ifade etti.

KENT UZLAŞISI VE TOPLUMSAL BARIŞ ÜZERİNE

Bakırhan, kent uzlaşısı kavramının farklı bir çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. “Bizim bunları aşan ciddi bir yoğunluğumuz var. Biz barışı toplumsallaştırmaya çalışıyoruz. İmamoğlu ile mücadeleyi bizim üzerimizden yürütmesinler. Biz İmamoğlu’nu desteklemedik, kent uzlaşısı başka bir şeydir” ifadeleriyle dikkat çekti.

DEM PARTİ’NİN Hedefleri

Bakırhan, sürecin yalnızca bir belediye başkanının tutuklanmasıyla sınırlı olmadığını ve DEM Parti’nin toplumsal barışa odaklandığını ifade etti. Partinin, bu tür olayların ötesinde bir perspektifle hareket ettiğini belirtti.