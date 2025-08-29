Balık Ölümleri Devam Ediyor

İZBİR KÖRFEZİ’NDEKİ BALIK ÖLÜMLERİ AZALDI

İzmir Körfezi Bilim Kurulu Üyesi ve İKÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yeşim Özkan, geçen yıl 70 ton balık ölümü görüldüğünü, bu yıl ise belediye verilerine göre 6 ton ölü balık toplandığını belirtti. Prof. Dr. Özkan, “İzmir Körfezi’nde berraklık görülmediği için insanlar, körfezde en ufak bir düzelme olmadığını söyleyebilir. Ancak geçen yıla göre alınan tedbirler balık ölümlerini azaltmış durumda” ifadelerini kullandı. Geçen yıl 70 ton balık ölümü tespit edilirken, bu yıl 6 ton ölü balık bulundu. Özkan, İzmir Körfezi’nin 40 yıllık bir süreçte bu hale geldiğini, körfezin düzelmesinin 1-2 yıllık bir süreçle olamayacağını vurguladı.

KİRLİLİK VE SEDİMENT YAPISI

Körfezin yarı kapalı bir alan olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, bölgedeki 33 derenin taşıdığı kirliliğe işaret etti. “Kışın yağışlarla hareket halinde oluyor ama yazın özellikle organize sanayi bölgesinden geçen Ağıl Deresi ve Gediz Nehri kirlilik yükünün çok fazla miktarda iç körfeze taşınmasını sağlıyor” dedi. Ayrıca, balık ölümlerine karşı acil çözüm olarak uygulamaya karar verilen ‘modifiye kil’ yöntemini de Bayraklı’nın pilot bölge seçilerek başlatıldığını açıkladı. Özkan, “Kil ilk defa uygulanacağı için kısa vadede etkisi olabilir” dedi. Kullanılan kilin doğal olmadığını, alüminyum sülfat açısından zengin modifiye edilmiş bir kil olduğunu belirtti.

SU KALİTESİNİ ARTIRMAK GEREKİYOR

Prof. Dr. Özkan, körfezin sadece su kolonundan ibaret olmadığını söyleyerek, “Körfezi körfez yapan dipteki sediment yapısı. Siyahımsı, çamurumsu tabakanın sediment üzerinden uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Kirliliğin önlenmesinde halkın da rol alması gerektiğine vurgu yapan Özkan, “Organize sanayi bölgelerinde çok sayıda fabrika var. Bu fabrikaların arıtmalarını düzgün şekilde çalıştırması ve kontrol edilmesi gerekiyor. Derelerdeki insan kaynaklı atıkların iç körfeze geldiğini görüyoruz” dedi.

BETONLAMANIN ETKİLERİ

Körfezdeki sorunlardan birinin de derelerin betonlanması olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, “Betonlama çok uzun yıllar önce yapıldı. Şimdi körfezde bunun sonucunu görüyoruz” şeklinde konuştu. Dere yataklarının betonlanmasının, oraya gelen organik madde ve yükün doğrudan körfeze karışmasına sebep olduğunu hatırlattı. “Eğer körfeze dışarıdan çok fazla organik madde ve besin tuzu girerse körfezin bu hali alması kaçınılmazdır” ifadeleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.