Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi

YENİ SEZON HEYECANI

Balıkçılar, yaklaşık 5 ay süresince sabırsızlıkla 1 Eylül’ü bekledikten sonra yeni av sezonuna umutla başladı. Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesindeki Kumbağ Mahallesi’nde düzenlenen törende, birçok balıkçı teknesi havai fişekler ve dualar eşliğinde denize açıldı. Etkinlik, gökyüzünün aydınlatılması ile başladı ve balıkçılar hep birlikte “Vira Bismillah” diyerek yeni sezonun ilk ağlarını denize bıraktı. Bu yıl denizin bereketli olacağına inanan balıkçılar, özellikle palamut ve lüfer için umutlu olduklarını dile getirdi. Vatandaşlar da balıkçıların heyecanını paylaşarak geceyi renklendiren anları cep telefonlarıyla kaydetti.

MUĞLA’DA SEZONUN AÇILIŞI

2025-2026 su ürünleri av sezonu Muğla’da başladı. Milas Güllük mahallesinde düzenlenen açılış töreni, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi ve etkinlik deniz dibi temizleme çalışmalarını içeriyordu. SÜR-KOOP Merkez Birlik Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların Türk halkına taze balık ulaştırmak için büyük özveriyle çalıştığını belirterek kazasız ve bereketli bir sezon temenliğinde bulundu. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, 5 bin kişinin bu sulardan geçimini sağladığını ifade etti. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ise, Muğla’nın 1.480 km’lik kıyı şeridiyle ülkenin en değerli avlak alanlarından biri olduğunu vurguladı.

DÜZCE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE VURGU

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Akçakoca Melenağzı Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştirilen “Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni” geniş bir katılımla yapıldı. Törene Düzce Vali Vekili, milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı. Vali Vekili Şevket Cinbir, balıkçılığın sürdürülebilirliğine dikkat çekerek, “Av yasaklarına riayet ederek denizlerimizi korumalıyız” dedi. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, kentte 200 kayıtlı balıkçılık teknesi bulunduğunu belirterek, geçen yıl 2 bin 500 ton avcılık yapıldığını ve sağlıklı beslenmeyi teşvik etti.

SAMSUN’DA GÖSTERİLER EŞLİĞİNDE AÇILIŞ

Samsun’da av sezonu için planlanan tören, Canik ilçesindeki balıkçı barınağında yapıldı. Açılışta, halk oyunları ekibi bir horon gösterisi sundu ve havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, deniz durumunun iyi olduğunu ifade ederek umutlu olduklarını belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 633 balıkçı gemisi bulunduğunu sözlerine ekledi.

RİZE’DE HEYECANLI ANLAR

Rize’de balıkçılar, av yasağının sona ereceği saati bekleyerek denize açıldı. Merkez Motorcu Balıkçı Barınağı’ndaki törende, Rize Vali Yardımcısı İncesu ve İl Tarım ve Orman Müdürü Genç, balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon diliyordu. Törende gösteri yapan Rize Belediyesi Halk Oyunları ekibi, etkinliğe renk kattı ve ardından balıkçılar denizlere açıldı.

BALKIÇILARA DESTEK MOTİVASYONU

Zonguldak Kilimli Limanı’nda düzenlenen programda, Vali Hacıbektaşoğlu balıkçılar ile sohbet etti. Hacıbektaşoğlu, yıla dair dileklerde bulunarak, herkes için bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Balıkçılar, palamut dışında hamsi ve istavrit beklediklerini ifade etti. Etkinlik, çeşitli protokol üyeleri ve balıkçılar ile beraber tamamlandı.

KOCAELİ’DE COŞKU DOLU AÇILIŞ

Kocaeli’de Kandıra Bağırganlı Balıkçı Barınağı’nda yapılan törene katılan Kocaeli Valisi, sezonun balıkçılar ve emek harcayanlar için hayırlı olmasını diledi. Programda balıkçılara Türk bayrağı ve baklava ikram edildi. Ekipler, meşale yakarak denize açıldıkları esnada hava fişek gösterisi de gerçekleştirildi. Törene katılan milletvekilleri ve yerel yöneticiler, etkinliğe ilgi gösterdi.