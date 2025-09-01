Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ Dedi

BALIKÇILAR YENİ SEZONA UMUTLA BAŞLADI

Yaklaşık 5 ay süresince sabırsızlıkla 1 Eylül’ü bekleyen balıkçılar, yeni av sezonuna heyecanla adım attı. Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi’ndeki limanda gerçekleştirilen açılış töreninde, birçok balıkçı teknesi görsel şovlar ve dualar eşliğinde denize yollandı. Tören, gökyüzünde patlayan havai fişeklerle başladı. Balıkçılar birlikte “Vira Bismillah” diyerek yeni sezonun ilk ağlarını denize bırakmak için yola çıktı. Bu yıl denizlerin bereketli olacağına inanan balıkçılar, özellikle palamut ve lüfer hakkında umutlu olduklarını dile getirdi. Söz konusu etkinlikte vatandaşlar da buluşarak balıkçıların coşkusuna ortak olup, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Süleymanpaşa’dan denize açılan tekneler, Marmara Denizi’nin bereketi için dualar ederek yeni sezona giriş yaptı.

MUĞLA’DA SU ÜRÜNLERİ AV SEZONU AÇILDI

Balık ihracatında lider konumunu koruyan Muğla’da, 2025-2026 su ürünleri av sezonu açıldı. Milas Güllük Mahallesi’nde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Dalış Timi deniz dibi temizleme ve balıklandırma çalışmalarıyla etkinlik başladı. Törende konuşan SÜR-KOOP Merkez Birlik Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların Türk halkına taze balık ulaştırmak için büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, kazasız ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin bu sulardan geçimini sağladığını dile getirdi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Muğla’nın 1.480 kilometrelik kıyı şeridiyle ülkenin en değerli avlak sahalarından biri olduğunu vurguladı. Baydar, “Bugün ya Bismillah diyerek ilimizdeki 4 bin 325 balıkçımız denizlerde balık tutmaya başlayacak. Bu balıkçılarımızın 330’u kadın” dedi.

DÜZCE’DE SU ÜRÜNLERİ AV SEZONU AÇILIYOR

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından organize edilen “Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni”, Akçakoca Melenağzı Balıkçı Barınağı’nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Törene Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve Akçakoca’dan çok sayıda protokol ismi katıldı. Vali Vekili Cinbir, balıkçılığın sürdürülebilirliğine dikkat çekerek, “İnsanlarımızın deniz zenginliklerinden uzun yıllar faydalanabilmesi için tabiatın kurallarına uymamız şart” ifadelerini kullandı. Milletvekili Ercan Öztürk de balıkçılar için kazasız ve bereketli bir sezon dileyerek, kıyı balıkçılığının Akçakoca’da gelişeceğini vurguladı. Törende Düzce’nin su ürünleri potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çekildi ve etkinlikten sonra balık ikramı yapıldı.

SAMSUN’DA AV SEZONUNA GİRİŞ TÖRENİ

Samsun’da, av sezonu için Canik ilçesindeki balıkçı barınağında açılış töreni yapıldı. Törene katılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi bir gösteri sunarken, protokol ve balıkçılar, bereketli bir sezon temennisiyle dua etti. Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, “Bu sene deniz iyi görünüyor. Umutluyuz. Devlete ve millete hayırlı olsun” şeklinde duygularını dile getirdi. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, “633 farklı boyda balıkçı gemimiz var” diyerek deniz filolarındaki güçlülüğe dikkat çekti.

RİZE’DE DENİZLERDE YENİ SEZON HEYECANI

Rize’de balıkçılar, av yasağının bitişini beklemek üzere denize açıldı. Merkez Motorcu Balıkçı Barınağı’ndaki etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, balıkçılara hayırlı bir sezon diledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç, yeni av sezonunun sembolü olarak bereket, bolluk ve sürdürülebilirliğin önemini vurguladı. Programda, Rize Belediyesi Halk Oyunları ekibi de gösteri sundu.

ZONGULDAK’TA AV SEZONU AÇILIYOR

Zonguldak Kilimli Limanı’nda balıkçılar için düzenlenen etkinlikte, Vali Osman Hacıbektaşoğlu balıkçılarla sohbet ederek “Yeni av sezonunun kazasız, bereketli ve bol kazançlı geçmesini diliyorum” dedi. Balıkçılar, bu yıl hamsi ve istavrit avlamayı umut ediyor.

SAKARYA’DA AÇILIŞ TÖRENİ

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde Melenağzı Barınağı’nda bir tören düzenlendi. Etkinlikte saygı duruşunun ardından halk oyunları gösterisi yapıldı ve katılımcılara balık ekmek ikram edildi. Törende prokol üyeleri bir araya gelerek denize açıldı.

KOCAELİ’DE AV YASAKLARI KALKTI

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kandıra Bağırganlı Balıkçı Barınağında düzenlenen uğurlama töreninde, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, av sezonunun hayırlı olması temennisinde bulundu. Etkinlikte katılımcılar dualar ederek denize açılmak üzere hazırlık yaptılar.