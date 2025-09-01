Balıkçılar, ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldı

BALIKÇILAR YENİ SEZONA UMUTLA BAŞLADI

Yaklaşık 5 ay boyunca sabırsızlıkla 1 Eylül’ü bekleyen balıkçılar, yeni sezona büyük umutlarla başladı. Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi’ndeki limanda yapılan törende, çok sayıda balıkçı teknesi, ışık gösterileri ve dualar eşliğinde denize uğurlandı. Program, gökyüzünü aydınlatan havai fişeklerin ardından balıkçıların hep birlikte “Vira Bismillah” diyerek yeni sezonun ilk ağlarını denize bırakmasıyla başladı. Balıkçılar, bu yıl denizin bereketli olacağına inanarak, özellikle palamut ve lüferden umutlu olduklarını ifade etti. Ayrıca vatandaşlar da sahile gelerek balıkçıların heyecanına ortak oldu ve renkli geceyi cep telefonlarıyla kaydetti.

MUĞLA’DA SU ÜRÜNLERİ AV SEZONU AÇILDI

Türkiye balık ihracatında liderliğini elinde bulunduran Muğla’da, 2025-2026 su ürünleri av sezonu açıldı. Milas Güllük mahallesindeki etkinlik, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle başladı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Dalış Timi’nin deniz dibi temizliği ve balıklandırma çalışmaları eşliğinde gerçekleştirilen açılışta, SÜR-KOOP Merkez Birlik Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların Türk halkına taze balık ulaştırmak için büyük özveriyle çalıştığını vurguladı. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de, Milas ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin bu sulardan geçimini sağladığını belirtti. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, ildeki balıkçı barınaklarının fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ve deniz dibi temizliği çalışmalarının düzenli olarak yürütüldüğünü ifade etti.

DÜZCE’DE SU ÜRÜNLERİ AV SEZONU AÇILIŞI

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, denizlerimizde sürdürülebilir balıkçılığın devamı amacıyla uygulanan av yasağının sona ermesi nedeniyle “Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni,” Akçakoca Melenağzı Balıkçı Barınağı’nda geniş katılımla gerçekleştirildi. Açılışta Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir, balıkçılığın sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekerek insanların deniz zenginliklerinden uzun yıllar faydalanabilmesi için av yasaklarına uymalarının gerekliliğini vurguladı. Milletvekili Ercan Öztürk, kıyı balıkçılığının gelişmesi için birlikte çalışma çağrısında bulundu. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, kentin kaydedilmiş 200 balıkçılık teknesi ile önemli bir su ürünleri potansiyeline sahip olduğunu belirtti ve halkı bol balık tüketmeye davet etti.

SAMSUN’DA AV SEZONU SAMPANYALARIYLA BAŞLADI

Samsun’da, av sezonu için Canik ilçesindeki balıkçı barınağında tören düzenlendi. Tören, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile başladı ve ardından havai fişek gösterisi yapıldı. Protokol ve balıkçılar birlikte dua ederek bereketli bir sezon diledi. Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, bu yıl denizin durumunu iyi gördüklerini belirterek umutlu olduklarını ifade etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, bölgedeki 633 balıkçı gemisinin durumunu ve faaliyetlerini aktardı. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Erdal Üstündağ, su ürünleri üretimini ve ihracatını artıran güzel gelişmelere dikkat çekti.

RİZE VE ZONGULDAK’TA NEŞELİ AÇILIŞLAR

Rize’de balıkçılar, av yasağının sona ereceği saati beklemek üzere denize açılmadan önce düzenlenen törende bir araya geldi. Vali Yardımcısı İncesu, balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon dilerken, İl Tarım ve Orman Müdürü Genç, sürdürülebilirlik vurgusu yaptı. Zonguldak Kilimli Limanı’nda düzenlenen programda ise Vali Hacıbektaşoğlu, balık sezonunun kazasız ve bereketli geçmesi dileğinde bulundu. Hacıbektaşoğlu, geçtiğimiz yıllarda elde edilen balık çeşitleri hakkında da bilgi vererek bu yılki beklentiler hakkında konuştu.

KOCAELİ’DE BALIKÇILAR DAHA DA HIZLANDI

Kocaeli’nde Kandıra Bağırganlı Balıkçı Barınağı’ndaki törende Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, av sezonunun tüm çalışanlar için bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Balıkçılar, dualar eşliğinde denize açıldı. Karamürsel’deki törende de balıkçılar, av yasağı öncesi dua ederek denize açılmak için toplandı. Törende katılımcılara ikramlar yapıldı ve havai fişek gösterisi düzenlendi.